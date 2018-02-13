Суд продлил арест экс-следователя по делу о взятке от людей Шакро

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Лефортовский суд Москвы продлил до 26 мая срок ареста экс-главы следственного управления СК РФ по Центральному округу Москвы Алексея Крамаренко по обвинению в получении 200 тысяч долларов взятки, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Ходатайство следователя удовлетворить, продлить в отношении обвиняемого Крамаренко меру пресечения в виде заключения под стражу до 26 мая 2018 года", — сказала судья Альбина Галимова.

Заседание по рассмотрению ходатайства следствия ФСБ проходило в закрытом для слушателей и СМИ режиме. Об этом суд просил следователь Евгений Зотчик. Прокурор и защита Крамаренко данное ходатайство поддержали. Публично была оглашена лишь резолютивная часть постановления.

В декабре прошлого года Лефортовский суд Москвы в рамках дела о взятке от людей из окружения "вора в законе" Шакро Молодого санкционировал арест Крамаренко до 15 февраля.

В марте 2017 года Крамаренко, уволившийся после возбуждения дела о получении высокопоставленными сотрудниками СК РФ взятки от Шакро, устроился на работу в "Роснефть".

Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев подтверждал РИА Новости факт работы Крамаренко в "Роснефти" и отмечал, что дело, по которому тот проходит, никакого отношения "ни к деятельности компании, ни к деятельности Крамаренко в компании" не имеет.

Адвокат Крамаренко в свою очередь сообщала РИА Новости, что на момент ареста ее клиент уже уволился из "Роснефти". Сейчас Крамеренко по всем процессуальным документам проходит как пенсионер, отмечала защита.

По версии следствия, вместе с главой управления собственной безопасности СК РФ Михаилом Максименко и бывшим первым заместителем руководителя ГСУСК Москвы Денисом Никандровым Крамаренко получил взятку от людей из окружения Захария Калашова за смягчение обвинения другому "криминальному авторитету" — Андрею Кочуйкову (Итальянец). По данным источника РИА Новости, сумма взятки каждого из фигурантов цепочки составила 200 тысяч долларов.