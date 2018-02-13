В районе крушения Ан-148 обнаружили около 700 обломков самолета

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Около 700 обломков самолета уже обнаружены на месте крушения Ан-148 в Московской области, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.

"В районе падения Ан-148 спасатели обнаружили почти 700 обломков воздушного судна", — сказал собеседник агентства.

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" рейса Москва-Орск разбился в воскресенье, 11 февраля, через несколько минут после взлета из "Домодедово", на борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.