На Ямале загорелся жилой дом

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 фев — РИА Новости. Многоквартирный деревянный дом горит в городе Тарко-Сале Ямало-Ненецкого автономного округа, эвакуированы 40 человек, сообщили в региональном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре в деревянном двухэтажном доме поступило спасателям во вторник около 14:30 по местному времени (12:30 мск)

"Пожарные подразделения работают по повышенному рангу пожара. Из дома эвакуировано 40 человек", — заявили в управлении МЧС, уточнив, что на месте пожара работают 60 человек личного состава и 8 единиц техники.

По информации ведомства, администрация города Тарко-Сале предоставила два автобуса для обогрева людей.