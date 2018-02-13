МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. В Дагестане казначейство незаконно перечислило 2,4 миллиарда рублей по государственным и муниципальным контрактам, сообщает Генпрокуратура.
Заместитель генерального прокурора Иван Сыдорук внес представление руководителю Федерального казначейства. В нем поставлен вопрос об ответственности главы ведомства "и иных должностных лиц управления".
Борьба с коррупцией
Чиновников обвиняют в хищении бюджетных средств, выделенных на социальные программы. Ущерб превысил 95 миллионов рублей.
Также задержаны мэр и главный архитектор Махачкалы.
Кроме того, Генпрокуратура нашла многочисленные нарушения в работе республиканских управлений Росприроднадзора и Росреестра. Ущерб от незаконной передачи земель и недвижимости в Дагестане оценили в более чем 143 миллиона рублей.