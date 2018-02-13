МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. В Дагестане казначейство незаконно перечислило 2,4 миллиарда рублей по государственным и муниципальным контрактам, сообщает Генпрокуратура.

Например, в 2016 и 2017 годах управление согласовало перечисление более семисот миллионов рублей в счет оплаты контракта на покупку в Махачкале жилья "при отсутствии сведений о них в реестре контрактов". Возбуждено уголовное дело о халатности.

Заместитель генерального прокурора Иван Сыдорук внес представление руководителю Федерального казначейства. В нем поставлен вопрос об ответственности главы ведомства "и иных должностных лиц управления".

Борьба с коррупцией

В северокавказской республике, одном из самых бедных российских регионов, сейчас работает специальная комиссия силовиков из Москвы. За это время в Дагестане за коррупцию задержали верхушку правительства — уже бывших премьер-министра, двух его замов и министра образования.

Чиновников обвиняют в хищении бюджетных средств, выделенных на социальные программы. Ущерб превысил 95 миллионов рублей.

Также задержаны мэр и главный архитектор Махачкалы.

Кроме того, Генпрокуратура нашла многочисленные нарушения в работе республиканских управлений Росприроднадзора и Росреестра. Ущерб от незаконной передачи земель и недвижимости в Дагестане оценили в более чем 143 миллиона рублей.