Замначальника иркутского ГУФСИН покончил с собой, считает СК

ИРКУТСК, 13 фев – РИА Новости. Следственные органы Иркутской области проводят доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей "Доведение до самоубийства", по факту смерти заместителя начальника регионального ГУФСИН, сообщил РИА Новости представитель СУСК РФ по области.

ГУФСИН по Иркутской области во вторник сообщило на своем сайте о смерти 38-летнего подполковника внутренней службы, заместителя начальника управления Виктора Шевченко. В пресс-службе ведомства обстоятельства смерти и возможные мотивы не комментируют.

"В настоящее время обстоятельства смерти Виктора Шевченко выясняются следователями. Проводится проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей "Доведение до самоубийства", — сообщил РИА Новости представитель СУСК.

По данным ГУФСИН, Шевченко трудился в уголовно-исправительной системе с 2004 года и прошел путь от младшего инспектора до заместителя руководителя территориального органа. Награжден медалью "За отличие в службе" III степени, почетной грамотой ФСИН России.