На Ямале пьяный воспитанник школы-интерната угрожал ножом педагогу

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 фев — РИА Новости. Следователи проверяют инцидент в школе-интернате поселка Белоярск Ямало-Ненецкого автономного округа, где пьяный воспитанник угрожал ножом женщине-педагогу, сообщили в региональном следственном управлении СК РФ.
В ведомстве подчеркнули, что "событие вызвало большой общественный резонанс", поэтому материалы проверки МВД переданы в следственное управление.
"В настоящее время в поселке Белоярск работает следователь, устанавливаются все обстоятельства происшествия. В ходе проверки также будет дана оценка действиям должностных лиц органов субъектов профилактики", — добавили в следственном ведомстве.
Воспитанники белоярского интерната регулярно попадают в поле зрения правоохранительных органов. В конце января 17-летний юноша и его старшие приятели ограбили семью, которая приехала погостить к отцу подростка. По данному факту следователи возбудили уголовное дело.