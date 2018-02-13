На Ямале пьяный воспитанник школы-интерната угрожал ножом педагогу

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 фев — РИА Новости. Следователи проверяют инцидент в школе-интернате поселка Белоярск Ямало-Ненецкого автономного округа, где пьяный воспитанник угрожал ножом женщине-педагогу, сообщили в региональном следственном управлении СК РФ.

"Следствием установлено, что 8 февраля 2018 года в ночное время в поселке Белоярск Приуральского района в помещении школы-интерната 16-летний юноша, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вступил в конфликт с педагогом, при этом угрожая женщине ножом. Сотрудники учреждения обратились за помощью в отделение полиции", — говорится в сообщении следствия.

В ведомстве подчеркнули, что "событие вызвало большой общественный резонанс", поэтому материалы проверки МВД переданы в следственное управление.

"В настоящее время в поселке Белоярск работает следователь, устанавливаются все обстоятельства происшествия. В ходе проверки также будет дана оценка действиям должностных лиц органов субъектов профилактики", — добавили в следственном ведомстве.

Воспитанники белоярского интерната регулярно попадают в поле зрения правоохранительных органов. В конце января 17-летний юноша и его старшие приятели ограбили семью, которая приехала погостить к отцу подростка. По данному факту следователи возбудили уголовное дело.