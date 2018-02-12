В Ингушетии возбудили дело против предполагаемого террориста

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Следователи в Ингушетии возбудили дело в отношении подозреваемого в участии в деятельности террористической организации, сообщается на сайте СК РФ.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Ингушетия возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего жителя республики. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных частью второй статьи 205.5 УК РФ "участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической" и статьей 205.3 УК РФ "прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности", — говорится в сообщении. Одна из статьей предусматривает до 20 лет лишения свободы, а вторая — до пожизненного.

Как отметили в СК, с 2013 года подозреваемый, который находится в Сирии, принимает там участие в антиправительственном вооруженном формировании, имеет огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывные устройства, взрывчатые вещества и ведет боевые действия против правительственной армии САР.

При этом в сообщении добавляется, что с сентября по октябрь 2015 года подозреваемый "добровольно приобрел знания, практические умения и навыки в ходе занятий по физической и психологической подготовке, обучился правилам обращения с оружием и взрывными устройствами" в сирийском лагере по подготовке боевиков.

В СК отметили, что уже в настоящее время допрошены свидетели, знакомые и родственники подозреваемого, затребованы характеризующие материалы, установлен маршрут его передвижения, но следствие по делу продолжается.