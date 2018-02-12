Следствие предъявило обвинение по делу о нападении на Фельгенгауэр

Подозреваемый в нападении на журналистку Эха Москвы Татьяну Фельгенгауэр Борис Гриц в Пресненском суде Москвы. 24 октября 2017

Подозреваемый в нападении на журналистку Эха Москвы Татьяну Фельгенгауэр Борис Гриц в Пресненском суде Москвы. 24 октября 2017

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Следствие предъявило обвинение в окончательной редакции гражданину России и Израиля Борису Грицу по делу о нападении на журналистку радиостанции "Эхо Москвы" Татьяну Фельгенгауэр, сообщил РИА Новости представитель потерпевшей Сергей Бадамшин.

"Следствие предъявило ему обвинение в окончательной редакции", — сказал адвокат. Он пояснил, что уведомление об окончании расследования еще не получал.

Гражданин России и Израиля Борис Гриц 23 октября 2017 года ворвался в редакцию радиостанции "Эхо Москвы" и ударил Фельгенгауэр ножом в шею, после чего был задержан. Журналистка была доставлена в больницу и прооперирована. Гриц частично признал свою вину, заявив, что не собирался убивать ведущую. Фельгенгауэр вернулась в эфир радио 6 ноября.

Как следует из оглашенных в суде материалов, Гриц проник в редакцию радиостанции и ударил заместителя главного редактора Фельгенгауэр ножом в шею, "имея умысел на убийство". Журналистка получила "резаную рану передней поверхности шеи и нижнечелюстной поверхности слева".