ГОРКИ, 12 фев — РИА Новости. Выплаты каждой семье погибших в крушении самолета Ан-148 составят более трех миллионов рублей, будет решаться вопрос о дополнительных мерах поддержки, заявил на встрече главы правительства РФ Дмитрия Медведева с вице-премьерами заместитель председателя правительства Аркадий Дворкович.

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" Москва — Орск разбился в воскресенье, 11 февраля, через несколько минут после взлета из "Домодедово", на борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.

"Общие выплаты на данный момент каждой семье составят более трех миллионов рублей. Кроме того, Минтрудом организована работа по составлению паспортов жизненных ситуаций для каждой семьи, с тем, чтобы определить, какая дополнительная помощь нужна в связи с тем, что в семьях есть несовершеннолетние", — заявил он.

По словам Дворковича, на данный момент полностью определен круг родственников, которым будет оказана материальная помощь и выплачены средства, предусмотренные законодательством. "Это, прежде всего, страховые суммы, а также дополнительные выплаты, которые будут осуществляться по линии Московской, Оренбургской, Белгородской, Саратовской, Ленинградской областей, Санкт-Петербурга и Москвы. Кроме того, Минтруд прорабатывает вопрос о дополнительных выплатах по линии пенсионного фонда, в том числе в отношении выплат в связи с потерей кормильца", — заметил Дворкович.

С родственниками погибших, отметил вице-премьер, ведется работа медицинских специалистов, психологов, правительством Московской области зарезервировано необходимое количество мест в близлежащих гостиницах, если родственники захотят приехать на место катастрофы.

"Что касается генетической информации, данная работа осуществляется на месте, то есть без необходимости выезда в Москву и Московскую область с тем, чтобы в дальнейшем провести экспертизу по необходимости опознания. Что касается самой поисково-спасательной операции, спасательная часть операции прекращена, ведется поиск останков погибших. Кроме того, найдены два бортовых самописца, соответственно, расследование началось. Сейчас преждевременно говорить о причинах", — рассказал Дворкович, заметив, что также осуществляется все необходимое взаимодействие с посольствами Азербайджана и Швейцарии, граждане которых также погибли в катастрофе.