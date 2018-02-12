На месте крушения самолета Ан-148 нашли оба черных ящика‍

Один из бортовых аварийных самописцев, найденный на месте крушен самолета Ан-148 Саратовские авиалинии

Один из бортовых аварийных самописцев, найденный на месте крушен самолета Ан-148 Саратовские авиалинии

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. В Раменском районе Подмосковья нашли второй черный ящик разбившегося самолета Ан-148. Бортовой речевой самописец находится в "удовлетворительном состоянии".

Первый черный ящик нашли накануне вечером. Он оказался параметрическим. Состояние самописца также оценивается как удовлетворительное.

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", следовавший из Москвы в Орск потерпел крушение в воскресенье через несколько минут после взлета из столичного аэропорта "Домодедово", на борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.

Состояние самолета

В авиакомпании заявили, что перед вылетом самолет прошел плановую проверку и был исправен. При этом перевозчик временно приостановил эксплуатацию всех шести Ан-148 и выразил готовность сотрудничать со следствием.

Также сообщается, что 11 февраля Ан-148 выполнил несколько авиарейсов: Пенза-Москва, Москва-Саратов, Саратов-Москва и далее, уже с новым экипажем, вылетел из "Домодедово" в Орск. Экипаж рейса менялся в соответствии с планом полета.

В парк авиаперевозчика воздушное судно, потерпевшее крушение, поступило в феврале 2017 года.

В январе этого года оно прошло форму С-чек, на которой проверялись, в том числе, агрегаты двигателя, планера, крыла, была подтверждена летная годность самолета.

Представитель воронежского авиазавода, где был выпущен лайнер, рассказал, что разбившийся Ан-148 не выработал и четверти ресурса.

"Проектный ресурс на Ан-148 составляет 30 лет эксплуатации, 80 000 летных часов, 40 000 полетов. Налет конкретного борта составлял немногим более 16 000 часов, 8 348 посадок", — отметил он.

Ход поисковых работ

Поисково-спасательная операция завершилась ночью. Еще несколько дней на месте будут работать следователи и эксперты. Обломки Ан-148 разлетелись на площади более 30 гектаров.

Сейчас около девяти беспилотников обследуют место крушения самолёта Ан-148. С их помощью определяются основные места проведения поисковых работ.

Кроме того, МЧС выделило 20 снегоходов для работы следователей и экспертов Межгосударственного авиационного комитета (МАК) в зоне ЧС. Территорию, на которой ведутся поисковые работы, поделили на квадраты.

В месте падения самолета нашли яму размером семь на четыре метра и глубиной полтора метра. В ней обнаружили куски обшивки и фрагменты тел погибших, рассказал начальник караула 127-й поисково-спасательной части Алексей Беседин, который первым оказался на месте крушения.

По его словам, добраться до места падения самолета было непросто: спасателям пришлось идти пешком, так как пожарные машины не смогли бы проехать, увязнув в сугробах.

"Шли где-то метров 600-700 по полю, в некоторых местах снега было по пояс, подъехать было невозможно", — отметил Беседин, добавив, что погодные условия были плохими: сильный ветер и мокрый снег.

Он с коллегами бросился искать выживших и организовывал спасательную операцию, сообщает МЧС. Сразу же нашли мелкие фрагменты фюзеляжа, которые разбросало в радиусе километра.

К утру вторника на месте крушения спасатели уже обнаружили 209 фрагментов тел, рассказал РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС. По словам собеседника агентства, работы продолжаются.

В свою очередь, министр здравоохранения Вероника Скворцова отметила, что останки отправят в судебно-медицинский морг Москвы.

"Под руководством нашего федерального центра будет проводиться опознание и генетическая экспертиза. Одновременно в Орске мы организовали сбор генетических данных от близких родственников… людям не придется приезжать в Москву", — добавила министр.