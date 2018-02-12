Верховный суд Дагестана оставил под стражей главного архитектора Махачкалы

МАХАЧКАЛА, 12 фев — РИА Новости. Верховный суд Дагестана оставил без изменений меру пресечения главному архитектору Махачкалы, подозреваемому в превышении полномочий, сообщил РИА Новости представитель суда.

"Верховный суд отказал защите главного архитектора столицы Магомед-Расула Гитинова в обжаловании меры пресечения и оставил без изменения решение Советского районного суда о заключении под стражу", — сказал собеседник агентства.

По данным следствия, в феврале 2015 года Гитинов, выходя за пределы своих полномочий, составил градостроительный план земельного участка площадью 600 квадратных метров, на котором должны были построить 12-этажный жилой дом. В зону застройки, по данным СК, частично попал земельный участок, принадлежащий жителю Махачкалы. В феврале 2017 года по его иску было принято решение о сносе фундамента многоквартирного жилого дома, чем причинен ущерб администрации города на сумму около 4 миллионов рублей.

Сейчас в Дагестане работает специальная комиссия силовиков из Москвы, призванная оценить "состояние законности" в республике. За время ее работы вскрыты крупные хищения в социальной сфере и задержаны четыре высокопоставленных чиновника: уже бывшие врио премьер-министра Дагестана Абдусамад Гамидов, его замы Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов и министр образования Шахабас Шахов. Задержанных привезли в Москву — в последнее время это распространенная практика для высокопоставленных региональных чиновников, заподозренных в коррупции. По подсчетам следствия, ущерб бюджету по этому делу превышает 95 миллионов рублей.

Кроме того, за время работы спецкомиссии по уголовным делам были задержаны мэр Махачкалы Муса Мусаев, главный архитектор столицы Дагестана Магомед-Расул Гитинов, прошел ряд обысков.