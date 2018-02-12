Верховный суд Дагестана оставил под стражей главного архитектора Махачкалы

МАХАЧКАЛА, 12 фев — РИА Новости. Верховный суд Дагестана оставил без изменений меру пресечения главному архитектору Махачкалы, подозреваемому в превышении полномочий, сообщил РИА Новости представитель суда.
"Верховный суд отказал защите главного архитектора столицы Магомед-Расула Гитинова в обжаловании меры пресечения и оставил без изменения решение Советского районного суда о заключении под стражу", — сказал собеседник агентства.
По данным следствия, в феврале 2015 года Гитинов, выходя за пределы своих полномочий, составил градостроительный план земельного участка площадью 600 квадратных метров, на котором должны были построить 12-этажный жилой дом. В зону застройки, по данным СК, частично попал земельный участок, принадлежащий жителю Махачкалы. В феврале 2017 года по его иску было принято решение о сносе фундамента многоквартирного жилого дома, чем причинен ущерб администрации города на сумму около 4 миллионов рублей.
Кроме того, за время работы спецкомиссии по уголовным делам были задержаны мэр Махачкалы Муса Мусаев, главный архитектор столицы Дагестана Магомед-Расул Гитинов, прошел ряд обысков.