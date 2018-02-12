На месте крушения Ан-148 нашли более двухсот фрагментов тел

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. В Подмосковье на месте крушения самолета Ан-148 спасатели уже обнаружили 209 фрагментов тел, рассказал РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.

По словам собеседника агентства, работы продолжаются.

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" Москва — Орск разбился в воскресенье через несколько минут после взлета из Домодедово, на борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.

Состояние самолета

В авиакомпании заявили, что перед вылетом самолет прошел плановую проверку и был исправен. При этом перевозчик временно приостановил эксплуатацию всех шести Ан-148 и выразил готовность сотрудничать со следствием.

Представитель воронежского авиазавода, где был выпущен лайнер, рассказал, что разбившийся Ан-148 не выработал и четверти ресурса.

"Проектный ресурс на Ан-148 составляет 30 лет эксплуатации, 80 000 летных часов, 40 000 полетов. Налет конкретного борта составлял немногим более 16 000 часов, 8 348 посадок", — отметил он.

Черные ящики

Поисково-спасательная операция завершилась ночью. В районе крушения нашли два черных ящика, они в удовлетворительном состоянии. Еще несколько дней на месте будут работать следователи и эксперты.

Власти Саратовской, Оренбургской и Ленинградской областей выплатят семьям погибших по миллиону рублей. Мэр столицы Сергей Собянин также заявил, что столичные власти помогут родным москвичей, погибших в катастрофе.