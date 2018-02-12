На месте крушения Ан-148 нашли более двухсот фрагментов тел

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. В Подмосковье на месте крушения самолета Ан-148 спасатели уже обнаружили 209 фрагментов тел, рассказал РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.
Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" Москва — Орск разбился в воскресенье через несколько минут после взлета из Домодедово, на борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.
Состояние самолета
В авиакомпании заявили, что перед вылетом самолет прошел плановую проверку и был исправен. При этом перевозчик временно приостановил эксплуатацию всех шести Ан-148 и выразил готовность сотрудничать со следствием.
Представитель воронежского авиазавода, где был выпущен лайнер, рассказал, что разбившийся Ан-148 не выработал и четверти ресурса.
"Проектный ресурс на Ан-148 составляет 30 лет эксплуатации, 80 000 летных часов, 40 000 полетов. Налет конкретного борта составлял немногим более 16 000 часов, 8 348 посадок", — отметил он.
Черные ящики
Власти Саратовской, Оренбургской и Ленинградской областей выплатят семьям погибших по миллиону рублей. Мэр столицы Сергей Собянин также заявил, что столичные власти помогут родным москвичей, погибших в катастрофе.