Медики рассказали о состоянии отравившихся в Татарстане школьников

КАЗАНЬ, 12 фев — РИА Новости. Дети, отравившиеся в школьной столовой в Арском районе Татарстана, идут на поправку, при этом врачи продолжают подворовые обходы по месту их жительства для предотвращения возможного распространения вирусной инфекции, сообщил министр здравоохранения республики Адель Вафин.

По данным минздрава Татарстана, в воскресенье из Арского района в республиканскую клиническую инфекционную больницу госпитализировали 31 ребенка в возрасте 7-17 лет и одного взрослого с предварительным диагнозом "острая кишечная инфекция". В настоящее время в инфекционной больнице в Казани находятся 30 детей и двое взрослых, еще девять детей проходят лечение в Новокинерской участковой больнице в Арском районе. Все дети – учащиеся Казанбашской общеобразовательной школы.

"Состояние 22 детей оценивается ближе к удовлетворительному, то есть то лечение, которое было своевременно начато, дает свои результаты, дети идут на поправку. Состояние остальных оценивается как средней степени тяжести. Вся необходимая терапия проводится", — сказал Вафин журналистам.

По информации министра, специалистам достаточно оперативно удалось установить возбудителя инфекции, которым оказалась норовирусная инфекция. "Лечение абсолютно адекватно возбудителю, и наблюдается положительная динамика", — отметил он.

Вафин добавил, что в ближайшие дни врачи продолжат подворовые обходы для того, чтобы выявить возможных контактных взрослых и детей и ограничить очаг распространения инфекции. "Думаю, нам удастся справиться с этой ситуацией в ближайшее время для того, чтобы локализовать саму инфекцию и не дать ей распространиться. С учетом той динамики, которая есть, думаю, что в течение недели по тем детям, которые заболели, мы справимся", — уточнил министр.

СУСК РФ по Татарстану по факту отравления детей возбудило уголовное дело по статьям "нарушение санитарно-эпидемиологических правил" и "оказание услуг не отвечающих требованиям безопасности". В ходе осмотра территории школы, по данным ведомства, обнаружены следы попытки уничтожения просроченной продукции. Также следственное управление сообщило, что в понедельник в Арский межрайонный следственный отдел с явкой с повинной обратился директор Казанбашской школы Айдар Сафиуллин, который признался в допущенных нарушениях в организации питания детей и выразил готовность сотрудничать со следствием.