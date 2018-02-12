Посольство Швейцарии проверит информацию о своем гражданине на борту Ан-148

МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Посольство Швейцарии в Москве пока проверяет информацию о том, что на борту потерпевшего крушение в воскресенье в Подмосковье самолета Ан-148 мог находиться гражданин конфедерации, сообщили в понедельник РИА Новости в диппредставительстве.

"Эта информация пока проверяется, находимся в контакте с российскими властями", — сказал представитель посольства. Других данных на настоящий момент нет, уточнили в посольстве.

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" Москва — Орск разбился в воскресенье через несколько минут после взлета из "Домодедово", на борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Ранее представитель мэрии Орска заявлял, что на борту могли быть два иностранца — из Швейцарии и Азербайджана. МЧС России позднее также заявило об иностранном гражданстве двух пассажиров разбившегося Ан-148.