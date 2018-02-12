Транскавказскую магистраль закрыли из-за угрозы схода лавин

НАЛЬЧИК, 12 фев — РИА Новости. Транскавказская магистраль закрыта для движения автотранспорта из-за сильного снегопада и угрозы схода лавин, сообщает ГУМЧС по Северной Осетии.

Транскавказская магистраль проходит в высокогорье и является единственной дорогой, соединяющей Южную Осетию с Россией.

"В связи с обильным снегопадом и угрозой схода лавин на Транскавказской автомагистрали запрещено движение всех видов автотранспортных средств на участке от населенного пункта Бурон до Северного портала Рокского тоннеля в обоих направлениях с 04.00 мск 12 февраля до особого распоряжения", — говорится в сообщении.

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