В Минздраве рассказали о поисках тел погибших при крушении Ан-148

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Работы по поиску останков погибших при крушении самолета Ан-148 в Подмосковье будут продолжаться неделю, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова журналистам.
Она отметила, что останки будут транспортироваться в судебно-медицинский морг Москвы. "Под руководством нашего федерального центра будет проводиться опознание и генетическая экспертиза. Одновременно в Орске мы организовали сбор генетических данных от близких родственников… людям не придется приезжать в Москву, генетический материал будет просто отправлен в Москву", — добавила министр.
Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" Москва-Орск разбился в воскресенье через несколько минут после взлета из "Домодедово", на борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все погибли, в том числе трое детей.