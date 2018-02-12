В Минздраве рассказали о поисках тел погибших при крушении Ан-148

Сотрудники МЧС России в Раменском районе Московской области, где самолет Ан-148 Саратовских авиалиний рейса 703 Москва-Орск потерпел крушение 11 февраля 2018 года

Сотрудники МЧС России в Раменском районе Московской области, где самолет Ан-148 Саратовских авиалиний рейса 703 Москва-Орск потерпел крушение 11 февраля 2018 года

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Работы по поиску останков погибших при крушении самолета Ан-148 в Подмосковье будут продолжаться неделю, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова журналистам.

"Вчера на место происшествия выехал директор нашего федерального центра судебно-медицинской экспертизы, был организован сбор останков погибших. Этот процесс достаточно длительный, в течение, наверное, около 7 дней останки будут собираться", — сказала Скворцова.

Она отметила, что останки будут транспортироваться в судебно-медицинский морг Москвы. "Под руководством нашего федерального центра будет проводиться опознание и генетическая экспертиза. Одновременно в Орске мы организовали сбор генетических данных от близких родственников… людям не придется приезжать в Москву, генетический материал будет просто отправлен в Москву", — добавила министр.

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" Москва-Орск разбился в воскресенье через несколько минут после взлета из "Домодедово", на борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все погибли, в том числе трое детей.