Власти Оренбуржья ищут нового авиаперевозчика рейса Орск - Москва

Обломки на месте крушения самолета Ан-148 авиакомпании Саратовские авиалинии в Московской области. 11 февраля 2018

Обломки на месте крушения самолета Ан-148 авиакомпании Саратовские авиалинии в Московской области. 11 февраля 2018

УФА, 12 фев — РИА Новости. Власти Оренбургской области ведут переговоры с крупными российскими авиакомпаниями о передаче рейса Орск-Москва "Саратовских авиалиний" после крушения самолета в Подмосковье, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства области.

По словам собеседника, жители Орска сдали все билеты на рейс в Москву, купленные заранее.

"Сейчас власти региона ведут переговоры с крупными российскими авиакомпаниями о передаче рейса Орск-Москва "Саратовских авиалиний". Рейс в Москву должен восстановиться в ближайшие дни", — пояснил агентству представитель областного правительства.

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" Москва — Орск разбился в воскресенье через несколько минут после взлета из "Домодедово", на борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все погибли.