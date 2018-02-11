Найдены обломки потерпевшего крушение самолета в Подмосковье‍

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Найдены обломки Ан-148, потерпевшего крушение в Подмосковье. На борту находился 71 человек, все пассажиры и члены экипажа погибли. Список жертв авиакатастрофы опубликовало МЧС.
Что произошло
Самолет "Саратовских авиалиний" рейса 703, летевший из аэропорта Домодедово в Орск, потерпел крушение в Раменском районе в районе деревни Степановское спустя несколько минут после взлета.
На месте крушения нашли тела двух человек и обломки фюзеляжа, а также один черный ящик. В районе катастрофы работают полиция и экстренные службы. Поисковая операция будет вестись круглосуточно. Место крушения расчищает спецтехника. В Подмосковье ввели режим чрезвычайной ситуации.
Глава МЧС России Владимир Пучков потребовал взять под жёсткий контроль все работы в районе крушения.
"Поднимайте беспилотную авиацию. И шаг за шагом продолжайте поисковую операцию, особое внимание — поиску чёрных ящиков", — добавил Пучков.
МЧС открыло горячую линию. С родственниками погибших в аэропорту Орска работают психологи. Понедельник объявлен в оренбургской области днем траура. Опознание погибших пройдет в в Московском бюро экспертизы.
Расследование авиакатастрофы
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Его рассмотрит Главное следственное управления СК.
Представитель ведомства Светлана Петренко рассказала, что следственную группу уже сформировали и направили на место происшествия. Туда вошли следователи и криминалисты.
Ространснадзор проведет внеплановую проверку авиакомпании "Саратовские авиалинии" в связи с крушением Ан-148 в Подмосковье, сообщается на сайте ведомства.
Расследованием авиакатастрофы займется также Межгосударственный авиационный комитет, который уже сформировал комиссию.
Соболезнования семьям погибших
Свои соболезнования родным и близким погибшим выразил Владимир Путин.
Глава государства также поручил правительству создать специальную комиссию по расследованию крушения, а соответствующим ведомствам провести необходимые поисковые работы.
Из-за катастрофы Путин перенес рабочую поездку в Сочи. "В связи с трагическими событиями президент принял решение перенести намеченную на понедельник региональную поездку и продолжить рабочий график в столице, в том числе с учетом возможной необходимости координации работы правительственной комиссии", — сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Премьер-министр Дмитрий Медведев также выразил соболезнования. Он подписал распоряжение о создании комиссии по ликвидации последствий крушения, которую возглавит министр транспорта Максим Соколов.
Родственникам погибших выделят по миллиону рублей из бюджета Московской области. Помочь близким жертв авиакатастрофы пообещали также в Саратовской и оренбургской областях.
Дело не в погоде
О причинах катастрофы пока ничего не известно. Однако, по информации погодного центра "Фобос", метеоусловия не могли привести к крушению самолета.
"Параметры температуры воздуха, влажности, параметры атмосферы во время взлета самолета были в норме", — сказал специалист погодного центра.
Собеседник агентства подчеркнул, что во время взлета самолета видимость была хорошая — два километра. Атмосферное давление составляло 754 миллиметра ртутного столба, что отвечает нормам при взлете.
Столкновения не было
Некоторые СМИ опубликовали информацию о том, что причиной катастрофы стало столкновение Ан-148 с вертолетом "Почты России". Однако предприятие опровергло эти сообщения.
"Эта ситуация не имеет отношения к "Почте России". "Почта России" использует два самолета Ту-204С. У нас нет вертолетов", — сказали РИА Новости в пресс-службе предприятия.
В МЧС также сообщили, что никаких обломков не обнаружили.