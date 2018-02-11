Найдены обломки потерпевшего крушение самолета в Подмосковье‍

Автомобили МЧС России в Раменском районе Московской области, где самолет Ан-148 Саратовских авиалиний рейса 703 Москва-Орск потерпел крушение 11 февраля 2018 года

Автомобили МЧС России в Раменском районе Московской области, где самолет Ан-148 Саратовских авиалиний рейса 703 Москва-Орск потерпел крушение 11 февраля 2018 года

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Найдены обломки Ан-148, потерпевшего крушение в Подмосковье. На борту находился 71 человек, все пассажиры и члены экипажа погибли. Список жертв авиакатастрофы опубликовало МЧС.

Что произошло

Самолет "Саратовских авиалиний" рейса 703, летевший из аэропорта Домодедово в Орск, потерпел крушение в Раменском районе в районе деревни Степановское спустя несколько минут после взлета.

На месте крушения нашли тела двух человек и обломки фюзеляжа, а также один черный ящик. В районе катастрофы работают полиция и экстренные службы. Поисковая операция будет вестись круглосуточно. Место крушения расчищает спецтехника. В Подмосковье ввели режим чрезвычайной ситуации.

Глава МЧС России Владимир Пучков потребовал взять под жёсткий контроль все работы в районе крушения.

"Поднимайте беспилотную авиацию. И шаг за шагом продолжайте поисковую операцию, особое внимание — поиску чёрных ящиков", — добавил Пучков.

МЧС открыло горячую линию. С родственниками погибших в аэропорту Орска работают психологи. Понедельник объявлен в оренбургской области днем траура. Опознание погибших пройдет в в Московском бюро экспертизы.

Расследование авиакатастрофы

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Его рассмотрит Главное следственное управления СК.

Представитель ведомства Светлана Петренко рассказала, что следственную группу уже сформировали и направили на место происшествия. Туда вошли следователи и криминалисты.

Ространснадзор проведет внеплановую проверку авиакомпании "Саратовские авиалинии" в связи с крушением Ан-148 в Подмосковье, сообщается на сайте ведомства.

Расследованием авиакатастрофы займется также Межгосударственный авиационный комитет, который уже сформировал комиссию.

Соболезнования семьям погибших

Свои соболезнования родным и близким погибшим выразил Владимир Путин.

Глава государства также поручил правительству создать специальную комиссию по расследованию крушения, а соответствующим ведомствам провести необходимые поисковые работы.

Из-за катастрофы Путин перенес рабочую поездку в Сочи. "В связи с трагическими событиями президент принял решение перенести намеченную на понедельник региональную поездку и продолжить рабочий график в столице, в том числе с учетом возможной необходимости координации работы правительственной комиссии", — сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Премьер-министр Дмитрий Медведев также выразил соболезнования. Он подписал распоряжение о создании комиссии по ликвидации последствий крушения, которую возглавит министр транспорта Максим Соколов.

Родственникам погибших выделят по миллиону рублей из бюджета Московской области. Помочь близким жертв авиакатастрофы пообещали также в Саратовской и оренбургской областях.

Дело не в погоде

О причинах катастрофы пока ничего не известно. Однако, по информации погодного центра "Фобос", метеоусловия не могли привести к крушению самолета.

"Параметры температуры воздуха, влажности, параметры атмосферы во время взлета самолета были в норме", — сказал специалист погодного центра.

Собеседник агентства подчеркнул, что во время взлета самолета видимость была хорошая — два километра. Атмосферное давление составляло 754 миллиметра ртутного столба, что отвечает нормам при взлете.

Столкновения не было

Некоторые СМИ опубликовали информацию о том, что причиной катастрофы стало столкновение Ан-148 с вертолетом "Почты России". Однако предприятие опровергло эти сообщения.

"Эта ситуация не имеет отношения к "Почте России". "Почта России" использует два самолета Ту-204С. У нас нет вертолетов", — сказали РИА Новости в пресс-службе предприятия.

В МЧС также сообщили, что никаких обломков не обнаружили.