Место крушения самолета Ан-148 в Подмосковье расчищает техника

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. На место крушения самолета в Раменском районе Подмосковья направлена техника для расчистки, сообщила РИА Новости пресс-служба администрации района.
"Нами направлена техника для расчистки, там работы ведутся, чтобы обеспечить подъезд к месту крушения. Глава (района) на месте, работает в составе штаба", — заявил собеседник агентства.
Связь с самолетом пропала спустя несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово. Обломки воздушного судна нашли в Раменском районе.
По данным Росавиации, на борту были 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Возбуждено уголовное дело.