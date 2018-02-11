Место крушения самолета Ан-148 в Подмосковье расчищает техника

К ликвидации последствий крушения самолета Ан-148 привлечены силы и средства общей численностью более 150 человек и свыше 20 единиц техники

К ликвидации последствий крушения самолета Ан-148 привлечены силы и средства общей численностью более 150 человек и свыше 20 единиц техники

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. На место крушения самолета в Раменском районе Подмосковья направлена техника для расчистки, сообщила РИА Новости пресс-служба администрации района.

"Нами направлена техника для расчистки, там работы ведутся, чтобы обеспечить подъезд к месту крушения. Глава (района) на месте, работает в составе штаба", — заявил собеседник агентства.