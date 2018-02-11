К месту возможного падения Ан-148 в Подмосковье вылетели спасатели

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Два вертолета Ми-8 со спасателями вылетели из аэродромов Чкаловский и Мячково к месту предполагаемого крушения Ан-148 в Подмосковье, среди пассажиров один ребенок, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах Подмосковья.

"Самолет упал близ населенного пункта Степановское в Раменском районе. На борту 65 человек, в том числе ребенок, и шесть членов экипажа. Из Чкаловского и Мячково вылетели два Ми-8 со спасателями для проведения поисково-спасательных работ", — сказал источник.

Связь с экипажем самолёта Ан-148 "Саратовских авиалиний" пропала спустя несколько минут после взлета из аэропорта "Домодедово", метка воздушного судна исчезла с локаторов, на борту, по предварительным данным, было 65 пассажиров и 6 членов экипажа, сообщал РИА Новости представитель Росавиции. Возбуждено уголовное дело.