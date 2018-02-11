МЧС проверяет информацию о падении пассажирского самолета в Подмосковье

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Спасатели проверяют информацию, поступившую от очевидцев, о падении пассажирского самолета в Раменском районе Подмосковья.

Как рассказали в Росавиации, Ан-148 "Саратовских авиалиний" с 65 пассажирами и шестью членами экипажа вылетел из московского аэропорта "Домодедово". Спустя несколько минут с самолетом пропала радиосвязь, метка воздушного судна исчезла с локаторов.

© flightradar24 Скриншот страницы сайта flightradar24 с данными рейса 6W 704 Самарских авиалиний © flightradar24 Скриншот страницы сайта flightradar24 с данными рейса 6W 704 Самарских авиалиний

Источник сообщил РИА Новости, что упавший самолет обнаружили с воздуха. "Лежит в поле в Раменском районе, спасатели еще не добрались", — сказал собеседник агентства.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту крушения.

Согласно данным портала Flightradar24, отслеживающего перемещения самолетов, скорость Ан-148 после 14:26 (мск) начала резко снижаться.

Как рассказал РИА Новости представитель авиаузла, самолет должен был приземлиться в 18:35 по местному времени в оренбургском Орске.