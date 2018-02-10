В мурманском порту локализовали пожар на судне "Камчатский лось"

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Пожар на судне "Камчатский лосось" в сухом доке мурманского порта локализован, сообщает региональный МЧС.

Ранее региональный главк МЧС сообщил о возгорании в порту Мурманска на судне "Камчатский лосось". Площадь возгорания составила 80 квадратных метров.

"Десятого февраля 2017 года в 16 часов 15 минут на пульт дежурной службы "01" поступила информация о возгорании в судне, находящегося в доке. В настоящее время пожар локализован", — сообщается на сайте ГУ МЧС России по области.