Прокуроры выявили, что семь заместителей министров в Дагестане вели бизнес

МАХАЧКАЛА, 10 фев — РИА Новости. Генпрокуратура в ходе проверок в Дагестане выявила, что семь заместителей республиканских министров занимались бизнесом, также были случаи назначения на должности по признакам родства, сказал в ходе совещания в Махачкале заместитель генпрокурора РФ Иван Сыдорук.

По его словам, в ходе проверок в Дагестане возбуждено более 70 уголовных и около 450 административных дел, а также выявлено около 2,5 тысячи нарушений закона.

"Семь заместителей министра не сообщили в установленном законом порядке об участии в коммерческих организациях, выявлены случаи назначения на должности по признакам родства", — сказал Сыдорук.

В Дагестане, одном из самых бедных регионов России, сейчас работает специальная комиссия силовиков из Москвы. За это время в регионе за коррупцию была задержана верхушка правительства — уже бывшие премьер-министр, два его зама и министр образования, а также мэр и главный архитектор Махачкалы.

Борьба с коррупцией во власти Дагестана, по мнению экспертов, начата с подачи нового врио главы республики. Он стал исключением среди новых губернаторов, большинство которых включились в работу без конфликтов с местными командами и радикальных сломов.