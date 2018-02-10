Задержанный забайкальский министр уволился из-за проблем со здоровьем

КРАСНОЯРСК, 10 фев — РИА Новости. Задержанный за превышение полномочий министр сельского хозяйства Забайкальского края Михаил Кузьминов написал заявление об увольнении по состоянию здоровья за день до задержания, сообщила в субботу пресс-служба регионального правительства.

"Министр сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края Михаил Кузьминов написал заявление об увольнении по собственному желанию по состоянию здоровья. Глава региона Наталья Жданова подписала его заявление", — говорится в сообщении.

В правительстве сообщили, что заявление написано за день до появления информации о задержании чиновников.

Ранее сообщалось, что полиция задержала министра сельского хозяйства региона и его заместителя. В отношении чиновников возбуждено уголовное дело по статьям "превышение должностных полномочий" и "воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности".