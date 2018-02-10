В Саратове пациент больницы избил пожилого больного

САРАТОВ, 10 фев — РИА Новости. Полиция в Саратове задержала пациента местной больницы по подозрению в избиении пожилого больного, который в результате оказался в реанимации, сообщил в субботу региональный главк МВД.

По данным главка, инцидент произошел в ночь на пятницу в больнице в Ленинском районе Саратова, куда 69-летнего пьяного пенсионера с гипертонией доставила скорая.

"В помещении городской клинической больницы в ходе возникшего конфликта телесные повреждения (пенсионеру) нанес 35-летний гражданин… В результате пенсионер с диагнозом "закрытая травма черепа, ушиб головного мозга тяжелой степени… перелом правой скуловой дуги" госпитализирован в реанимацию", — говорится в сообщении.

В МВД отметили, что предполагаемый обидчик пенсионера подозревается по статье УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Ему грозит до восьми лет лишения свободы. Подозреваемый задержан, ранее он уже был судим в 2009 году за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего, а в 2016 году — за уклонение от отбывания лишения свободы.