В Ингушетии у ликвидированных боевиков нашли два "пояса смертника"

В Ингушетии в ходе КТО нейтрализованы двое бандитов. 10 февраля 2018

В Ингушетии в ходе КТО нейтрализованы двое бандитов. 10 февраля 2018

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. На месте боестолкновения с бандитами в ходе проведения контр-террористической операции (КТО) в Ингушетии обнаружены два "пояса смертника", сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета.

Ранее НАК сообщил, что двое бандитов, причастных к деятельности террористической направленности, нейтрализованы в Ингушетии в ходе контр-террористической операции.

"На месте происшествия обнаружены два автомата, два готовых к применению самодельных взрывных устройства в виде "пояса смертника", компоненты для изготовления СВУ, боеприпасы, гранаты и специальное снаряжение", — говорится в сообщении.

Специалистами-взрывотехниками ФСБ России самодельные взрывные устройства в связи с опасностью их транспортировки уничтожены на месте, отметили в НАК.