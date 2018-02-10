В Ингушетии у ликвидированных боевиков нашли два "пояса смертника"

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. На месте боестолкновения с бандитами в ходе проведения контр-террористической операции (КТО) в Ингушетии обнаружены два "пояса смертника", сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета.
"На месте происшествия обнаружены два автомата, два готовых к применению самодельных взрывных устройства в виде "пояса смертника", компоненты для изготовления СВУ, боеприпасы, гранаты и специальное снаряжение", — говорится в сообщении.
Специалистами-взрывотехниками ФСБ России самодельные взрывные устройства в связи с опасностью их транспортировки уничтожены на месте, отметили в НАК.