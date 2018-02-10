Жителю Казани предъявлено обвинение в хищении 437 миллионов рублей

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Житель Казани предстанет перед судом по делу о хищении 437 миллионов рублей, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"56-летнему жителю города Казани предъявлено обвинение в хищении денежных средств двух инвестиционных компаний под предлогом получения займа на организацию производства композиционных материалов", — сказала Волк.

По данным следствия, будучи учредителем фирмы, злоумышленник организовал лабораторно-производственную линию по изготовлению композитов. Затем под предлогом расширения бизнеса инвесторы выделили ему на строительство промышленного комплекса 437 миллионов рублей. Обвиняемый заключил заведомо нецелесообразный контракт с иностранными партнерами на поставку 12 производственных линий, стоимость которых превышала миллиард рублей, и перечислил предоплату около 300 миллионов рублей.

Впоследствии обвиняемый не предпринял никаких мер для возврата этих денег. Кроме того, он оформил несколько кредитов на себя и сотрудников своей организации.

"Фигуранту инкриминируются преступления "мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере" и "мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере…", "уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ в особо крупном размере". Предварительное расследование окончено, все материалы переданы в суд Вахитовского района города Казани для рассмотрения по существу", — сказала Волк.