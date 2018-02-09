В Башкирии ветерану войны вернули пять медалей, похищенных грабителями

УФА, 9 фев – РИА Новости. Башкирские полицейские вернули ветерану Великой Отечественной войны пять медалей, украденные грабителями, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, в отдел полиции Уфимского района обратилась ветеран войны 93-летняя жительница села Октябрьский с заявлением, что грабители через окно проникли в ее дом, связали пожилую женщину и, похитив деньги, продукты питания и пять медалей, скрылись.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска совместно с участковыми уполномоченными полиции отдела МВД России по Уфимскому району установили местонахождение подозреваемых и задержали 48-летнего местного жителя и двоих соучастников, проживающих в городе Уфе. Руководством территориального органа внутренних дел похищенные награды были возвращены ветерану Великой Отечественной войны", — цитирует Волк пресс-служба МВД РФ.

Она отметила, что пожилая женщина горячо поблагодарила полицейских, пожелала им успехов в службе, а также здоровья их близким.