Воронежская "ясновидящая" пойдет под суд за "решение" семейных проблем

ВОРОНЕЖ, 9 фев — РИА Новости. Целительница, обманувшая более чем на 28 миллионов рублей нескольких жителей Воронежа, проводя с ними обряды по улучшению их материального благосостояния и экстрасенсорные сеансы, предстанет перед судом, сообщает в пятницу прокуратура области.
"Как установлено следствием, в период с лета 2014 года по март 2015 года в Воронеже (Светлана) Диденко, используя элементы психологического воздействия, создав иллюзию о том, что она является ясновидящей, которая может просматривать сложные жизненные ситуации и их решать, проводила с потерпевшими сеансы, на которых последние передавали ей денежные средства под предлогом улучшения финансового положения", — говорится в сообщении.
В результате пять доверчивых граждан заплатили "целительнице", по данным прокуратуры, более 28 миллионов рублей (по данным суда Центрального района города — чуть более 29 миллионов), но проблем своих так и не решили.
"Вину в совершении вышеуказанных преступлений обвиняемая не признала. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Центральный районный суд Воронежа", — информирует надзорное ведомство.