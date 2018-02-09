Воронежская "ясновидящая" пойдет под суд за "решение" семейных проблем

ВОРОНЕЖ, 9 фев — РИА Новости. Целительница, обманувшая более чем на 28 миллионов рублей нескольких жителей Воронежа, проводя с ними обряды по улучшению их материального благосостояния и экстрасенсорные сеансы, предстанет перед судом, сообщает в пятницу прокуратура области.

В отношении женщины было возбуждено дело по статье "мошенничество в особо крупном размере", предусматривающей до 10 лет лишения свободы.

"Как установлено следствием, в период с лета 2014 года по март 2015 года в Воронеже (Светлана) Диденко, используя элементы психологического воздействия, создав иллюзию о том, что она является ясновидящей, которая может просматривать сложные жизненные ситуации и их решать, проводила с потерпевшими сеансы, на которых последние передавали ей денежные средства под предлогом улучшения финансового положения", — говорится в сообщении.

В результате пять доверчивых граждан заплатили "целительнице", по данным прокуратуры, более 28 миллионов рублей (по данным суда Центрального района города — чуть более 29 миллионов), но проблем своих так и не решили.

По данным суда, женщина не работает, по вызовам следователя не являлась, по известным следствию адресам не проживала и была объявлена в розыск. Задержали ее 31 октября прошлого года, после чего суд заключил ее под стражу. При вынесении решения суд учел, что "оказывала на потерпевших и свидетелей психологическое воздействие".

"Вину в совершении вышеуказанных преступлений обвиняемая не признала. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Центральный районный суд Воронежа", — информирует надзорное ведомство.