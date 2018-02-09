В Петербурге при взрыве газа пострадали четыре автомобиля

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Осколки стекол, разлетевшиеся после взрыва газа в петербургской многоэтажке, повредили четыре легковушки, сообщает региональный главк МЧС РФ.
Как сообщали РИА Новости источники в экстренных службах, взрыв прогремел во время монтажа натяжных потолков. Дом 10 по улице Репищева, где произошло ЧП, сейчас строится, пока не заселен.
Пожара после взрыва, по словам источников, не последовало, несущие конструкции не пострадали. В результате взрыв пострадали четыре человека, они получили тяжелые ожоги.
По адресу Репищева, 10 на окраине спальной части Приморского района Петербурга располагается новый жилой комплекс. Компания-застройщик получила разрешение на его ввод в эксплуатацию в августе 2017 года. Комплекс состоит их трех домов разной этажности — от 12 до 24 этажей. Всего в комплексе 940 квартир.