В Петербурге при взрыве газа пострадали четыре автомобиля

Взрыв в многоэтажке в Петербурге (5)

Место взрыва в доме на Репищевой улице в Санкт-Петербруге. 9 февраля 2018

Место взрыва в доме на Репищевой улице в Санкт-Петербруге. 9 февраля 2018

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Осколки стекол, разлетевшиеся после взрыва газа в петербургской многоэтажке, повредили четыре легковушки, сообщает региональный главк МЧС РФ.

"В 15.10 по адресу: Приморский район, улица Репищева, 10 — в 12-ти этажном жилом доме на третьем этаже при производстве монтажных работ произошла разгерметизация газового баллона. Осколками повреждены четыре припаркованных легковых автомобиля", — говорится в сообщении.

Как сообщали РИА Новости источники в экстренных службах, взрыв прогремел во время монтажа натяжных потолков. Дом 10 по улице Репищева, где произошло ЧП, сейчас строится, пока не заселен.

Пожара после взрыва, по словам источников, не последовало, несущие конструкции не пострадали. В результате взрыв пострадали четыре человека, они получили тяжелые ожоги.

По адресу Репищева, 10 на окраине спальной части Приморского района Петербурга располагается новый жилой комплекс. Компания-застройщик получила разрешение на его ввод в эксплуатацию в августе 2017 года. Комплекс состоит их трех домов разной этажности — от 12 до 24 этажей. Всего в комплексе 940 квартир.