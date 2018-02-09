СК возбудил дело после ЧП в Томске, где на школьнике вспыхнула одежда

НОВОСИБИРСК, 9 фев — РИА Новости. Следователи СК в Томске по итогам проверки сообщений СМИ о госпитализации школьника с обширными ожогами возбудили уголовное дело о халатности, сообщает в пятницу Следственное управление СК РФ по региону.

Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что ученик школы-интерната №22 получил серьезные ожоги после того, как на нем вспыхнула одежда, это произошло на глазах у его одноклассников. Следователи в Томске начали проверку данной информации.

"По результатам доследственной проверки сообщения региональных СМИ о госпитализации школьника томской школы-интерната в медицинское учреждение с термическими ожогами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "халатность", — говорится в сообщении.

По данным следствия, 30 января 2018 года вследствие "ненадлежащего исполнения своих обязанностей ответственными за организацию и проведение безопасного учебного процесса должностными лицами школы-интерната" несовершеннолетний в гардеробе интерната из-за неосторожного обращения с легковоспламеняющейся жидкостью поджег на себе одежду. С ожогами он был госпитализирован.

"В настоящее время несовершеннолетнему оказана квалифицированная медицинская помощь, состояние здоровья подростка опасности для жизни не представляет", — отметили в СК. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Ход и результаты расследования уголовного дела контролирует центральный аппарат СК РФ.