Защита обжаловала арест бывшего врио председателя правительства Дагестана

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Защита бывшего врио премьер-министра Дагестана Абдусамада Гамидова и бывшего министра образования Дагестана Шахабаса Шахова, обвиняемых в мошенничестве, обжаловала решение суда об их аресте, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

"В суд поступили апелляционные жалобы адвокатов", — сказала она.

Под арестом до 5 апреля оказались уже бывшие врио премьер-министра Дагестана Абдусамад Гамидов, его замы Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов и министр образования Шахабас Шахов. Юсуфов был арестован последним.

"Ходатайство следователя удовлетворить — избрать в отношении Юсуфова меру пресечения в виде заключения под стражу", — огласила решение судья Елена Ленская.

Уголовное дело в отношении высокопоставленных чиновников возбудили в минувшее воскресенье и соединили с рядом других дел, расследуемых с середины 2015 года.

Сейчас в Дагестане работает специальная комиссия силовиков из Москвы, призванная оценить "состояние законности" в республике. За время ее работы вскрыты крупные хищения в социальной сфере и задержаны четыре высокопоставленных чиновника: уже бывшие врио премьер-министра Дагестана Абдусамад Гамидов, его замы Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов и министр образования Шахабас Шахов.

Задержанных привезли в Москву — в последнее время это распространенная практика для высокопоставленных региональных чиновников, заподозренных в коррупции. По подсчетам следствия, ущерб бюджету по этому делу превышает 95 миллионов рублей.

Кроме того, за время работы спецкомиссии по уголовным делам были задержаны мэр Махачкалы Муса Мусаев, главный архитектор столицы Дагестана Магомед-Расул Гитинов, прошел ряд обысков.