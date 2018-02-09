В Димитровграде началась проверка после обнаружения машины с трупами собак

САМАРА, 9 фев — РИА Новости. Полиция проводит проверку после обнаружения щенков рядом с трупами взрослых собак в одной из машин в Димитровграде Ульяновской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по региону.
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Как отмечает УМВД, полиция зарегистрировало обращение, авторы которого просят привлечь к ответственности за жестокое обращение с животными владельца автомобиля, который якобы оставил в кузове машины семь щенков среди трупов взрослых собак.
"В обращении говорится о порядка 10-15 мертвых животных. Предварительно установлено, что гражданин, в транспортном средстве которого были обнаружены останки собак, имеет соглашение с администрацией города на отлов бездомных собак по заявлениям граждан", — сообщил представитель УМВД по Ульяновской области.
Он добавил, что по результатам проверки полиция даст юридическую оценку действиям владельца автомобиля и примет процессуальное решение.