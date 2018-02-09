Суд на полтора года отобрал водительские права у певицы Юлии Началовой

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Мировой суд в Москве на 1,5 года лишил водительских прав певицу Юлию Началову за отказ пройти медицинское освидетельствование на алкоголь, сообщила РИА Новости в пятницу пресс-секретарь Дорогомиловского суда Евгения Горохова.

"Алдонина Ю.В. (настоящее имя артистки) признана виновной по части 1 статьи 12.26 КоАП России и лишена права управлять транспортным средством сроком на один год шесть месяцев. Также ей назначен штраф в 30 тысяч рублей", — сказала Горохова.

По данным ГИБДД, 8 декабря минувшего года около часа ночи сотрудники ДПС остановили на западе Москвы Началову, когда она ехала за рулем своего Lexus. Заподозрив, что девушка пьяна, полицейские предложили ей пройти освидетельствование, однако она отказалась.

Максимально за это нарушение певице грозило лишение прав на два года.