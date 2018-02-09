В Москве задержали лидера азербайджанской ОПГ

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Лидера преступной группы из Азербайджана, который 20 лет скрывался в России под чужим именем, задержали в Москве полицейские при силовой поддержке бойцов СОБРа, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, 49-летний уроженец Закавказья находился в международным розыске за разбои, похищения людей и бандитизм, совершенные на территории Азербайджана. Его задержали на Мичуринском проспекте при силовой поддержке СОБР "Рысь" Росгвардии.

"С 1997 года фигурант скрывался от уголовной ответственности. Используя чужой паспорт гражданина СССР, он получил гражданство РФ и общегражданские российские паспорта. Как установили сотрудники правоохранительных органов, под этими данными в Республике Азербайджан проживает совершенно другой человек", — рассказала Волк.

Она уточнила, что полученное с нарушением российское гражданство уже аннулировано, а выданные паспорта признаны недействительными.

При обыске в арендуемой квартире фигуранта обнаружены и изъяты боевые пистолеты ИЖ-70, "Браунинг", 23 патрона калибра 9 мм к ним, а также поддельный паспорт гражданина Казахстана с фотоизображением задержанного и другими анкетными данными, уточнила она.

В отношении задержанного возбуждено дело о незаконном обороте оружия, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. "По отбытию срока наказания планируется его экстрадиция в Республику Азербайджан", — добавила официальный представитель ведомства. Задержанный проверяется на причастность к иным преступлениям на территории РФ.