Боевика, готовившего взрывы в Новосибирске, приговорили к 17 годам тюрьмы

НОВОСИБИРСК, 9 фев – РИА Новости. Суд в Новосибирске в пятницу приговорил иностранного гражданина, готовившего серию террористических актов в городе, к 17 годам колонии строгого режима, сообщает УФСБ по региону.

"Сегодня Дальневосточным окружным военным судом в ходе выездного совещания в Новосибирске вынесен приговор иностранному гражданину за террористический акт и участие в деятельности террористической организации… иностранец признан виновными в совершении вменяемых ему преступлений и приговорен к 17 годам лишения свободы в колонии строго режима", — говорится в сообщении.

В управлении сообщили, что в августе 2016 года в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УФСБ России по Новосибирской области выявили жителя одной из республик ближнего зарубежья, причастного к запрещенной в России международной организации "Исламское государство"*.

"Как установлено судом, иностранный гражданин подготавливал совершение диверсионно-террористических актов в виде взрывов на территории Новосибирска. В этих целях летом 2016 года он изготовил дистанционно управляемые взрывные устройства и осуществил их подрыв в Новосибирске на открытых участках местности", — сообщили в УФСБ.

Иностранца признали виновным по статьям УК РФ "террористический акт", "участие в деятельности террористической организации, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности", "незаконные хранение и изготовление взрывчатых веществ".



*Террористическая организация, запрещенная в России