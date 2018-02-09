В Якутии возбудили дело после возгорания микроавтобуса со школьниками

ХАБАРОВСК, 9 фев — РИА Новости. Следствие в Якутии возбудило уголовное дело после того, как на трассе "Вилюй" сгорел микроавтобус, перевозивший школьников, ученики не пострадали, сообщает СУСК РФ по республике Саха (Якутия).

Следствием установлено, что 5 февраля 2018 года на 881 километре федеральной автодороги "Вилюй" возле села Кутана Сунтарского района загорелся автомобиль "Ssangyong Istana", перевозивший 10 школьников из Якутска в село Сунтар. Машиной управлял индивидуальный предприниматель, занимающегося перевозкой пассажиров.

При обнаружении задымления двигателя, водитель остановил машину и эвакуировал пассажиров. Ученики не пострадали. Автомобиль полностью уничтожен огнем.

"Нюрбинским межрайонным следственным отделом СУСК России по республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что опрошенные школьники сообщили следователям, что все пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности.