Медики рассказали о состоянии пострадавших при взрыве газа в Подмосковье

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Пять человек, пострадавших при взрыве газового баллона в подмосковном Ступино, находятся в тяжёлом состоянии, сообщила пресс-служба минздрава региона.

Ранее РИА Новости в Центральном региональном центре МЧС РФ сообщили, что пять человек пострадали при взрыве газового баллона на предприятии по забою скота в городском округе Ступино.

"По состоянию на 10.00 9 февраля в центральной больнице Ступино находятся пятеро мужчин. Все они поступили в медучреждение с ожогами тела в результате взрыва газового баллона в деревне Тобеево накануне вечером. Состояние двоих оценивается как крайне тяжелое, еще трое в тяжелом состоянии. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь", — сказал глава ведомства Дмитрий Марков, которого цитирует пресс-служба.

Как уточнил РИА Новости источник в экстренных службах региона, при взрыве газового баллона на открытой площадке на территории животноводческой фермы пострадали пять граждан Узбекистана, все они госпитализированы.