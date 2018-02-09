В Башкирии задержали двух мужчин, которые продавали оружие на трассе

УФА, 9 фев – РИА Новости. Правоохранители Башкирии задержали двух местных жителей, которые переделывали стартовые пистолеты в настоящее боевое оружие и продавали на трассе, сообщает управление МВД по региону.

"На автодороге в Уфимском районе двое жителей Кармаскалинского района продали переделанный под боевое оружие стартовый пистолет. Полицейскими у них изъяты денежные средства, вырученные при реализации огнестрельного оружия", — сообщает полиция.

Отмечается, что при обыске в квартире одного из задержанных обнаружены боеприпасы, а также предметы и инструменты, используемые для внесения конструктивных изменений в оружие.

"Задержанные дали признательные показания. По фактам незаконного изготовления и сбыта оружия, его основных частей и боеприпасов возбуждены уголовные дела", — говорится в сообщении башкирского МВД.