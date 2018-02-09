В Норильске грузовик врезался в стоящий у светофора автобус

КРАСНОЯРСК, 9 фев — РИА Новости. Грузовой "КамАЗ" в Норильске не справился с управлением и въехал в стоящий на светофоре рейсовый автобус, который от удара столкнулся с впереди стоящими легковыми автомобилями: шесть человек получили незначительные травмы, сообщает краевой главк МВД.

Инцидент произошел утром на выезде из Центрального района Норильска.

"Водитель автомобиля "КАМАЗ", по предварительным данным, не справился с управлением и въехал в остановившийся на запрещающий сигнал светофора рейсовый автобус "МАЗ", осуществлявший движение по маршруту №22 "Норильск-Талнах". После удара автобус допустил столкновение с несколькими впереди стоящими легковыми автомобилями", — говорится в сообщении.

По данным полиции, в результате аварии пострадали шесть человек, из них двое подростков. Госпитализация никому не потребовалась. Всего в момент аварии в салоне автобуса находилось более 40 пассажиров. На месте ЧП работает следственно-оперативная группа.