Ударивший ребенка за снежок военный понесет дисциплинарную ответственность

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 фев — РИА Новости. Офицер, ударивший ребенка за брошенный в его машину снежок, признан судом виновным в нанесении побоев, однако мужчина понесет только дисциплинарную ответственность, сообщается на официальном сайте 35-го гарнизонного военного суда в Петропавловске-Камчатском.

Как установил суд, конфликт между военнослужащим и подростком произошел в январе 2017 года, когда ребенок, играя со своим другом, случайно попал снежком в проезжающую мимо машину. Несмотря но то, что ребенок попытался извиниться перед военным, тот нанес ему нескольку ударов по лицу, и у подростка из носа пошла кровь и откололся зуб, отметили в суде.

"В судебном заседании офицер вину в нанесении несовершеннолетнему ударов не признал и пояснил, что ребенок, пытаясь убежать от него, упал и ударился лицом о снег, из-за чего получил повреждения", — говорится в сообщении.

Вместе с тем, военный суд установил виновность военнослужащего в нанесении подростку побоев, причинивших физическую боль, но не повлекших вред здоровью, и квалифицировал содеянное по статье Кодекса об административных правонарушениях "Побои".

"Однако в связи с невозможностью привлечения виновного к административной ответственности, производство по делу об административном правонарушении было прекращено с направлением материалов командованию воинской части для привлечения военнослужащего к дисциплинарной ответственности", — добавили в суде.

Согласно действующему законодательству, по статье КоАП "Побои" военнослужащие несут только дисциплинарную ответственность. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Как ранее сообщали в Следственном комитете, по факту инцидента было возбуждено уголовное дело, но затем прекращено. Позднее председатель СК Александр Бастрыкин поручил выяснить причину прекращения дела. В итоге дело о нанесении побоев все-таки дошло до суда.