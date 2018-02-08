Теплоход "Иван Папанин" получил пробоину в Антарктиде

МУРМАНСК, 8 фев — РИА Новости. Теплоход "Иван Папанин" мурманского морского пароходства со 100 участниками экспедиции на борту получил повреждение корпуса в районе станции Бхарати в Антарктиде, сообщает пресс-служба Арктического и Антарктического НИИ в четверг.
"На борту судна было около 100 участников экспедиции, которые сразу же были эвакуированы на станцию Бхарати. На данный момент характер повреждения корпуса судна не определен. Пока судно находится в районе станции Бхарати, на его борт… переданы два насоса в дополнение к трем имеющимся, для того чтобы откачивать воду", — говорится в сообщении.
По словам пресс-секретаря ОАО "Мурманское морское пароходство" Ирины Брянкиной, теплоход "Иван Папанин", выполняя переход в сложнейших метеоусловиях в Антарктиде, на выходе от станции Бхарати во время разворота в ледовом поле коснулся подводного препятствия, в результате чего была нарушена герметичность корпуса.
"После швартовки "Ивана Папанина" у ледового причала, поступление воды локализовано и находится под контролем судовых водоотливных систем. В настоящий момент угрозы жизни и здоровью пассажиров и экипажа нет. Текущая ситуация не представляет опасности для судна и окружающей среды", — отметила Брянкина.