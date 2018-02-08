Теплоход "Иван Папанин" получил пробоину в Антарктиде

МУРМАНСК, 8 фев — РИА Новости. Теплоход "Иван Папанин" мурманского морского пароходства со 100 участниками экспедиции на борту получил повреждение корпуса в районе станции Бхарати в Антарктиде, сообщает пресс-служба Арктического и Антарктического НИИ в четверг.

Инцидент произошел еще во вторник. Как сообщили в ААНИИ, в адрес российской антарктической экспедиции поступило сообщение от руководства Индийской антарктической программы о том, что работавший в районе соседней индийской станции Бхарати теплоход "Иван Папанин" мурманского морского пароходства при отходе от этой станции получил повреждение корпуса, что вызвало поступление внутрь судна забортной воды.

"На борту судна было около 100 участников экспедиции, которые сразу же были эвакуированы на станцию Бхарати. На данный момент характер повреждения корпуса судна не определен. Пока судно находится в районе станции Бхарати, на его борт… переданы два насоса в дополнение к трем имеющимся, для того чтобы откачивать воду", — говорится в сообщении.

По словам пресс-секретаря ОАО "Мурманское морское пароходство" Ирины Брянкиной, теплоход "Иван Папанин", выполняя переход в сложнейших метеоусловиях в Антарктиде, на выходе от станции Бхарати во время разворота в ледовом поле коснулся подводного препятствия, в результате чего была нарушена герметичность корпуса.

"После швартовки "Ивана Папанина" у ледового причала, поступление воды локализовано и находится под контролем судовых водоотливных систем. В настоящий момент угрозы жизни и здоровью пассажиров и экипажа нет. Текущая ситуация не представляет опасности для судна и окружающей среды", — отметила Брянкина.