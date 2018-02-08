Юрист назвала освобождение пожизненно осужденного убийцы странным

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 фев — РИА Новости. Точной информации о местонахождении приговоренного к пожизненному сроку за жестокое убийство Анвара Масалимова и освобожденного в 2016 году из колонии "Полярная сова" на Ямале нет, и это странно, заявила РИА Новости юрист, член общественного совета при УФСИН по ЯНАО Оксана Кирьянова.

Ранее "Московский комсомолец" рассказал о 63-летнем Анваре Масалимове, в начале 90-х за жестокое убийство приговоренном к расстрелу (в 1998 году указом президента ему заменили смертную казнь на пожизненный срок), который был освобожден решением суда и теперь "разгуливает среди нас".

"Если ситуацию комментировать в качестве юриста, то я крайне не согласна с таким решением. Если посмотреть его дело, то он был приговорен к смертной казни в 1991 году, представьте, сколько тогда народу может быть выпущено из числа маньяков, которые сидят на протяжении последних 25 лет. У него преступления были совершены с особой жестокостью… это уже говорит о том, что человек намеренно делал их, продуманно. И важный момент: я начала для себя выяснять, где же он все-таки находится, никто не знает, куда он выбыл. Для меня это странно", — отметила собеседница агентства.

По ее словам, если человек с таким "послужным списком" освобождается из колонии, то он должен контролироваться специальными органами. Кирьянова также пояснила, что в 2014 году Масалимову отказали в условно-досрочном освобождении.

"У меня ощущение, что либо он надоел жалобами, либо кому-то интересен. Но это сугубо лично мое мнение", — добавила юрист, подчеркнув, что к суду, который отпускает на свободу убийцу-рецидивиста, приговоренного к пожизненному сроку, "много вопросов".

Она также уточнила, что переквалификация дела, о которой идет речь в данном случае, означает полностью пересмотреть дело, однако этого, по мнению Кирьяновой, не было.

О том, что Масалимов был освобожден в связи с переквалификацией его уголовного дела, в четверг подтвердили РИА Новости в пресс-бюро ФСИН России. В ведомстве отметили, что еще до того, как попасть в колонию "Полярная сова", находясь в исправительном учреждении на территории Вологодской области, он неоднократно обращался в суды с кассационными жалобами о смягчении приговора. В 2008 году суд изменил Масалимову приговор со статьи об умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах, максимальным наказанием за которое была смертная казнь, на статью "умышленное убийство, совершенное без отягчающих обстоятельств", которая наказывалась лишением свободы от трех до десяти лет. В 2016 году он был освобожден от дальнейшего отбывания наказания.