МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин приехал в Дагестан во главе комиссии центрального аппарата СК РФ, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

"В рамках рабочего визита в Махачкалу председатель СК РФ Александр Бастрыкин провел оперативное совещание, в котором приняли участие его заместители Игорь Краснов и Борис Карнаухов, руководитель республиканского следственного управления Сергей Дубровин, сотрудники центрального аппарата СК, ГСУСК по Северо-Кавказскому федеральному округу, а также подразделений аппарата следственного управления", — сказала она.

Петренко рассказала, что в ходе выступления председатель СК озвучил основные результаты работы ведомства за 2017 год, определил приоритеты на 2018 год и обозначил проблемные вопросы, на которые следует обратить внимание в первую очередь.

"Александр Бастрыкин заслушал ход и результаты расследования ряда уголовных дел, расследование которых взято на контроль. По результатам заседания руководителям и следователям даны конкретные поручения и указания о дальнейшем направлении их расследования," — добавила она.

В северокавказской республике, одном из самых бедных регионов России, сейчас работает специальная комиссия силовиков из Москвы. За это время в регионе за коррупцию была задержана верхушка правительства — уже бывшие премьер-министр, два его зама и министр образования, а также мэр и главный архитектор Махачкалы.

Борьба с коррупцией во власти Дагестана, по мнению экспертов, начата с подачи нового врио главы республики Владимира Васильева. Он стал исключением среди новых губернаторов, большинство которых включились в работу без конфликтов с местными командами и радикальных сломов.