В Подмосковье женщину подозревают в убийстве трехлетнего мальчика

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Следователи в Московской области арестовали женщину, подозреваемую в убийстве трехлетнего мальчика, сообщила пресс-служба СК России.

Как сообщалось ранее, 2 февраля в Наро-Фоминске приемные родители вызвали ребенку скорую помощь, так как у него случился внезапный приступ. Врачи диагностировали у мальчика закрытую черепно-мозговую травму, отравление психотропными веществами и кому неясной степени. После этого ребенок был переведен в "НИИ неотложной детской хирургии и травматологии", где у него были диагностированы закрытая черепно-мозговая травма и множественные ушибы. Позднее ребенок умер.

"Судом в отношении женщины, обвиняемой в убийстве ребенка (п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.

Следователи установили, что в день трагедии ребенок находился дома с женщиной-опекуном. На допросе у следователя она не признала вину, заявив, что мальчик нанес себе повреждения самостоятельно, неоднократно ударяясь головой об пол. Однако анализ полученных ребенком травм свидетельствует о том, что они причинены умышленно.

Второй ребенок, над которым также была оформлена опека, из семьи изъят, добавляется в сообщении. При первичном осмотре телесных повреждений на нем не обнаружено.