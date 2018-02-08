Жена Белых не считает дело мужа политическим

Экс-губернатор Кировской области Никита Белых во время оглашения приговора в Пресненском суде Москвы. 1 февраля 2018

Экс-губернатор Кировской области Никита Белых во время оглашения приговора в Пресненском суде Москвы. 1 февраля 2018

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Жена бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых, осужденного на восемь лет колонии строгого режима за взятку, не считает дело мужа политическим.

"Я не считаю что дело политическое. Оно может таким казаться, но я считаю, что оно не политическое", — сказала Екатерина Белых на пресс-конференции.

В прошлый четверг, 1 февраля, Пресненский суд Москвы приговорил бывшего губернатора к восьми годам колонии строгого режима, оправдав при этом по одному из двух эпизодов взяточничества.

Белых вменяли два коррупционных эпизода. По данным СК РФ, в 2011–2012 годах губернатор получил 200 тысяч евро от коммерсанта Альберта Ларицкого после того, как "помог" согласовать заявки его компаний на льготную аренду участков леса. Через год, как считает СК РФ, история повторилась: владельцем этих же компаний стал Юрий Судгаймер, у которого губернатор в 2014 году потребовал и получил частями 400 тысяч евро.

По первому эпизоду суд его оправдал, по второму — признал виновным. Кроме восьмилетнего срока в колонии, суд также назначил Белых 48,2 миллиона рублей штрафа.

Как сообщала РИА Новости зампред Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева, приговор шокировал Белых, хотя он и ожидал, что будет признан виновным.