Под Челябинском возбудили дело из-за убийства младенца после домашних родов

ЧЕЛЯБИНСК, 8 фев – РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении жительницы Челябинской области, подозреваемой в убийстве новорожденного сына после домашних родов, сообщило в четверг следственное управление СК РФ по региону.

Как сообщало следствие, днем 3 февраля 2018 года во дворе частного дома в Троицке обнаружено тело новорожденного мальчика. Мать ребенка пояснила, что у нее произошли домашние роды, на наблюдении медиков она не находилась. С ее слов, ребенок родился мертвым, поэтому она вынесла тело во двор.

Следствие добавляет, что согласно заключению эксперта, причиной смерти мальчика явилась механическая асфиксия. После этого подозреваемая призналась в том, что задушила ребенка.

"Следственными органами СКР по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении 34-летней местной жительницы, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного статьей 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка)", — говорится в сообщении.

Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения, уточняется в сообщении.

Кроме того, сотрудниками социальных органов в специализированные учреждения помещены пятеро несовершеннолетних детей подозреваемой, инициирован вопрос о лишении женщины родительских прав, добавляется в сообщении.