В Москве два человека погибли при переходе через железнодорожные пути

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Два человека получили смертельные травмы на железной дороге в районе станции "Щербинка" в Москве, следователи выясняют обстоятельства произошедшего, сообщила пресс-служба московского СУ на транспорте СК РФ.

"Организована доследственная проверка по факту смертельного травмирования мужчины и женщины в районе станции "Щербинка" Курского направления Московской железной дороги… По данным следствия, 8 февраля 2018 года примерно в 10 часов 25 минут на 31 километре 1 пикета станции "Щербинка" проходящим электропоездом сообщением "Москва – Серпухов" смертельно травмированы мужчина и женщина, личности которых в настоящее время устанавливаются", — сказано в сообщении.

Сейчас на месте происшествия работают следователи. По предварительным данным, мужчина и женщина переходили железнодорожные пути в неположенном месте перед приближающимся поездом, что послужило причиной трагедии.