В Саранске возбудили дело о смерти ребенка после удаления аденоидов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 фев – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти после операции по удалению аденоидов 6-летнего мальчика в Саранске, сообщило в четверг СУСК РФ по Мордовии.

"В одном из региональных СМИ была размещена информация о том, что в клинике города Саранска скончался малолетний мальчик. По указанному сообщению следственными органами Следственного управления СК России по республике Мордовия незамедлительно организована доследственная проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей)", — говорится в сообщении.

В настоящее время изъята и осматривается соответствующая медицинская документация, допрашивается медицинский персонал, выясняется причина смерти ребенка и наличие дефектов оказания ему медицинской помощи, поясняет следственное управление.

По информации СУСК, 6 февраля в медицинском центре "КИМ" в Саранске 6-летнему мальчику была проведена операция по удалению аденоидов. После завершения операции в связи с резким ухудшением самочувствия ребенок был доставлен в ГБУЗ Республики Мордовия "Детская республиканская клиническая больница", где в тот же день скончался, уточняет ведомство.