В Саранске возбудили дело о смерти ребенка после удаления аденоидов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 фев – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти после операции по удалению аденоидов 6-летнего мальчика в Саранске, сообщило в четверг СУСК РФ по Мордовии.
В настоящее время изъята и осматривается соответствующая медицинская документация, допрашивается медицинский персонал, выясняется причина смерти ребенка и наличие дефектов оказания ему медицинской помощи, поясняет следственное управление.
По информации СУСК, 6 февраля в медицинском центре "КИМ" в Саранске 6-летнему мальчику была проведена операция по удалению аденоидов. После завершения операции в связи с резким ухудшением самочувствия ребенок был доставлен в ГБУЗ Республики Мордовия "Детская республиканская клиническая больница", где в тот же день скончался, уточняет ведомство.