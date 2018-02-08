Источник: на востоке Москвы дерево упало на машину и троллейбусные провода

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Дерево упало под тяжестью снега на проезжающий автомобиль и троллейбусные провода на востоке Москвы, водителя осматривают медики, сообщил РИА Новости в четверг источник в экстренных службах столицы.

"Упавшее на проезжую часть дерево вблизи дома 37 на Сиреневом бульваре зацепило проезжавший автомобиль и троллейбусные провода", — сказал собеседник агентства.

По его словам, автомобиль поврежден, водителя осматривает бригада скорой помощи.

Ранее МЧС сообщало, что во время сильнейшего снегопада в Москве в минувшие выходные деревья упали более чем на 210 автомобилей, всего произошло падение свыше 2 тысяч деревьев.

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